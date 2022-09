Andersson hasteinnkalte til pressekonferanse onsdag kveld da det ble klart at høyresiden under Moderaternas leder Ulf Kristersson ville få flertall i nasjonalforsamlingen. Andersson skal lede en overgangsregjering fram til en ny regjering er klar. Etter valget i 2018 tok det over fire måneder.

– I morgen leverer jeg min avskjedssøknad som statsminister, sa Andersson.

På pressekonferansen ramset Andersson opp det hun omtaler som seirene til Socialdemokraternas regjering. Hun advarte også sterkt mot å gi Sverigedemokraterna innflytelse. Andersson sier hun forstår at det er mange som blir urolige av at Sverigedemokraterna er landets nest største parti.

– Jeg ser deres uro, og jeg deler den. Jeg vet også at løsningen er at flere engasjerer seg. Vi trenger at flere svensker engasjerer seg politisk. Det må til for å motvirke hatet og intoleransen, men også for å øke tilliten og forståelsen mellom mennesker i Sverige, sa Andersson.

Henvendte seg til SD-velgerne

Hun henvendte seg direkte til dem som har stemt på Sverigedemokraterna:

– Mange av dere har stemt på dem på grunn av de problemene dere møter i deres hverdag. Det er konkrete og legitime samfunnsproblemer dere deler med hele det svenske folket, sier Andersson.

– Men det finnes krefter som vil forsøke å kidnappe deres stemmer, som mener det nå finnes en sterkt folkelig støtte for ekstremisme og til og med vold i vårt land. De tar feil, jeg vet at dere kjenner samme avsky for hat, trusler og vold som alle andre, sier den avtroppende statsministeren.

Hun gjorde det klart at det hviler et tungt ansvar på Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna.

– De må stanse alle forsøk på å nøre opp under alle former for hat og vold, sa Andersson.

SD-leder Jimmy Åkesson sier at det svenske folket har stemt for et maktskifte, og at tiden er inne for å sette Sverige først.

– Nå er det nok med den mislykkede, sosialdemokratiske politikken som i åtte år har tatt landet i feil retning. Det er på tide å gjenoppbygge tryggheten, velferden og samfunnet, skriver Åkesson på Facebook.

Kristersson erklærer seier

Mannen som trolig blir Sveriges nye statsminister, Ulf Kristersson, skriver på Facebook at han nå vil gå i gang med å danne en ny regjering.

– Takk for tilliten. Nå får vi orden på Sverige, skriver han på Facebook.

Kristdemokraternas partileder, halvt norske Ebba Busch, var først ute med å erklære seier for blå blokk, allerede før Andersson hadde hatt sin pressekonferanse.

– Det svenske folket har stemt for et maktskifte. Jeg og mitt parti kommer til å jobbe for å gjøre Sverige bedre for alle, skrev hun på Instagram.

Andersson kom med en liten advarsel til de borgerlige partiene, og sa at utfordringene står i kø for den nye regjeringen. Hun påpekte også at den nye regjeringen er ett eller to mandater unna regjeringskrise.

– Sverige står overfor en krigsvinter, sa hun.

Skrøt av egen valgkamp

Selv om det offisielle resultatet ikke var klart ennå, ligger det nå an til at høyresiden får flertall med 176 eller 175 mandater. Andersson og de rødgrønne ender på 173 eller 174 mandater.

Til tross for at regjeringsmakten ryker, sier Andersson at Socialdemokraterna har gjort et godt valg med den største fremgangen på 20 år.

Med en oppslutning på rundt 30,4 prosent er partiet hennes Sveriges suverent største, foran Sverigedemokraterna og Moderaterna.

– Og om det skulle vise seg at Ulf Kristerssons planlagte regjeringsgrunnlag ikke holder sammen, så står naturligvis min dør åpen. Vi er innstilt på å samarbeide med alle som vil være en del av løsningen på problemene Sverige står overfor, sier Andersson.