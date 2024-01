Den gjeve utmerkelsen ble utdelt på en galla i London mandag.

Haaland var ikke på plass. Alfie Haaland forklarte sønnens fravær med at han prioriterte treningsleir i Abu Dhabi med resten av Manchester City-troppen.

Kylian Mbappé var den tredje finalisten i kåringen.

Haaland leverte et svært godt år for Manchester City og hjalp laget til seier i ligaen, FA-cupen og mesterligaen. I høst var han også nominert til Gullballen, der Messi også stakk av med seieren.

Kåringen er basert på spillernes prestasjoner i perioden fra 19. desember 2022 til 20. august 2023.

Messi vant «The Best»-prisen for 2022 etter å ha ledet Argentina til VM-tittelen i Qatar. Det gjorde ham nærmest udødelig i hjemlandet. I år har han gjort overgang fra Paris Saint-Germain til Inter Miami og trollbundet amerikanske fotballsupportere.

Haaland sliter i skrivende stund med en belastningsskade i foten, og for få dager siden opplyste City-trener Pep Guardiola at nordmannen har fått et tilbakeslag i rehabiliteringen. Spanjolen håper imidlertid at spissen er tilbake i slutten av januar.