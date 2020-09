Ropstad vinket medisinsk kriseteam av gårde til Hellas

Hellas har bedt om hjelp, og Norge har svart. Mandag reiste et medisinsk kriseteam til Lesvos for å støtte det lokale helsevesenet etter brannen i Moria-leiren.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sammen med Johnny Aslaksen, teamsjef, i det norske medisinske teamet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den jobben dere skal gjøre. Bildene vi har sett, har gjort sterkt inntrykk på mange av oss, og dere vet at dere har befolkningen bak dere, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) da han møtte teamet på Gardermoen mandag.

– Det vil være en krevende runde, og dere kommer sikkert til å møte mange skjebner, la han til.

Også statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet hadde tatt turen til Gardermoen for å ønske de norske helsearbeiderne lykke til før avreise klokka 14.

Gynekolog og jordmor i teamet

Johnny Aslaksen er sjef for det norske medisinske teamet som skal bistå greske myndigheter etter brannen i Moria-leiren på Lesvos. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Av teamets 22 medlemmer er 17 helsearbeidere, blant annet en gynekolog, jordmødre og barneleger. De øvrige fem personene jobber med ledelse, logistikk, sikkerhet og kommunikasjon.

Personene i teamet er hentet fra den samme ressursen som ble brukt i Nord-Italia i vår, og som tidligere har vært sendt til Samoa og Kongo.

Leder for teamet er Johnny Aslaksen, som også ledet oppdraget i Italia. Han er til daglig inspektør i Sivilforsvaret Hordaland.

Aslaksen sier til NTB at han tror det mest utfordrende med oppdraget blir omgivelsene.

– Det er ganske urolig og et høyt spenningsnivå. Vi vet ikke hvordan det vil gi muligheter eller begrensninger for oss, sier han til NTB.

Stort smittevernfokus

I helgen har helsepersonellet vært samlet for å forberede seg og for å få nødvendig utrustning før de reiser til Hellas. Oppdraget er ganske annerledes enn det forrige, som var i Italia. Det er ikke helt satt, men det teamet har fått informasjon om, er at de skal begynne å bygge opp helsetilbudet i den nye flyktningleiren.

I helgen trente helsepersonellet mye på smittevern og på å ha på seg smittevernutstyr. Sammenlignet med Bergamo-oppdraget har de gått enda mer inn i sikkerhetsbiten enn sist, ifølge teamleder Aslaksen.

Lege Bernt Askeland sier at koronasituasjonen helt sikkert vil prege dagene på den greske øya, og at teamet vil være iført smittevernutstyr store deler av tiden.

– Vi har diskutert dette og har funnet ut at det er mest optimale er at vi beskytter oss når vi er i pasientkontakt, sier han.

Ved pasienter uten symptomer holder det med munnbind og hansker, men ved symptomer eller mistanke om dråpesmitte skal teammedlemmene ikle seg mer omfattende utstyr.

Bakkepersonell laster SAS-maskinen som skal fly det norske medisinske teamet til Lesvos. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fra hele landet

Helsepersonellet i teamet kommer fra sykehus i hele landet – fra Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen og Oslo. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med støtte fra Helsedirektoratet som har ansvaret.

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier at teamet har blitt plukket ut fra hele landet for å unngå at det blir stor belastning for ett sykehus. Helsepersonellet som reiser, har jobbet mange år i helsetjenesten, og mange har vært med på lignende oppdrag tidligere.

– Det var ikke vanskelig å få folk til å stille opp på dette. Vi kunne fylt hele flyplassen med fly, sier Olsen.

Utstyret som det medisinske teamet har med seg til Lesvos. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

På forespørsel fra Hellas

Det norske helsepersonellet blir sendt etter at greske myndigheter 9. september ba om hjelp med medisinsk innsats etter brannen i Moria-leiren på Lesvos.

På spørsmål om dette er den beste måten Norge kan hjelpe Hellas på nå, svarer barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad:

– Det er i hvert fall det Hellas har bedt om bistand med, og jeg vet det også er andre land som vurderer å sende helsehjelp. Vi har et veldig kompetent team, så dette tror jeg kommer til å bety mye for greske myndigheter og ikke minst helsepersonellet på bakken.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møter det norske medisinske teamet som skal bistå greske myndigheter etter brannen i Moria-leiren på Lesvos. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ropstad forteller at regjeringen har prøvd å få en oversikt over hva Norge kan bidra med, og at dersom Hellas varsler at de har behov for mer, så er de villige til å se på det.

Når det gjelder flyktninger og asylsøkere, prioriterer regjeringen å få hentet de varslede 50 asylsøkerne fra Hellas og å få i gang kvoteflyktningsystemet, slik at man igjen kan få hentet kvoteflyktninger, sier Ropstad.

Det er i utgangspunktet planlagt at teamet skal være på Lesvos i to uker, men det kan bli lenger dersom utviklingen tilsier det.