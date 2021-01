NHO-bønn til Sanner om å forlenge krisehjelp

For å unngå at norske bedrifter bukker under i pandemiens sluttfase må regjeringen allerede i januar forlenge kompensasjonsordningen, krever NHO.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid ber regjeringen sørge for forutsigbarhet for norske bedrifter ved å forlenge kompensasjonsordningen utover 1. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Kristian Skårdalsmo

– Hvis vi ikke får beholde en forutsigbar ordning, risikerer vi at vi mister bedrifter. Det vil koste storsamfunnet mer enn det vil koste å gi kompensasjon til bedriftene som rammes av smitteverntiltakene.

Det sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en skarp nyttårsadvarsel til regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi må sikre at vi har en kompensasjonsordning som redder de som reddes kan, sier han.

Dagens brede ordning for koronarammede bedrifter gjelder til 1. mars. Kjernen i ordningen er at bedrifter med kraftig omsetningsfall sammenlignet med 2019 får dekket faste, uunngåelige kostnader.

«Krevende høst»

Almlid ber om at dagens ordning forlenges, og at man fortsatt sammenligner med omsetningen i 2019.

I et brev til Sanner og næringsminister Iselin Nybø (V) skriver NHO at høsten 2020 ble krevende for mange, «med stor usikkerhet om hvorvidt en bred kompensasjonsordning ville komme på plass».

«NHO mener derfor at regjeringen allerede i januar bør beslutte videreføring av kompensasjonsordningen så lenge tiltak for å håndtere pandemien hindrer normal forretningsdrift,» heter det.

Almlid viser til at temaet for årets NHO-konferanse torsdag er jobbskaping.

– Da må vi i hvert fall ikke miste de bedriftene vi har, når vi skal ut av denne krisen, sier han til NTB.

– Vi tror ikke dette går over brått over natten. Det kommer til å ta lang tid å få vaksinert nok folk, og vi må regne med smitteverntiltak også etter 1. mars.

Vil ha justeringer

Det er fremfor alt et behov for forutsigbarhet som ligger bak Almlids krav. Han ser heller ingen økonomisk risiko forbundet med å forlenge ordningen.

– Hvis det viser seg at det ikke er behov, er ordningen sammensatt slik at det ikke blir noe utbetalt. Terskelen på 30 prosents omsetningsfall ligger i bunn, sier han.

NHO foreslår også å justere ordningen på flere måter.

«Ordningen bør inkludere smittevernkostnader for å stimulere til økt aktivitet», heter det i notatet.

Arbeidsgiverorganisasjonen ber samtidig regjeringen ta inn kansellerte ordrer i beregningen av omsetningsfall. NHO mener også en egen ordning for vekst- og gründerselskaper må vurderes.

Videre ber NHO regjeringen gjøre noe med skjevheter i dagens ordning. Likebehandling uavhengig av organisasjons- og finansieringsform og erstatning for tapte innsatsfaktorer er blant stikkordene.

Sanner lover mer

Finansministeren sier regjeringen jobber med ulike modeller for mer krisehjelp etter 1. mars. Hans løfte er at de økonomiske tiltakene, både for arbeidstakere og bedrifter, kommer til å vare så lenge krisen varer.

Sanner understreker samtidig at han ikke deler en oppfatning om at kompensasjonsordningene skal vare så lenge krisen varer.

– Det er jeg uenig i, fordi kompensasjon er tiltak som er tilpasset en situasjon med strenge smitteverntiltak, en situasjon hvor økonomien er lukket ned, sa han til NTB rett før jul.

– Når vi begynner å lette på smitteverntiltakene, er det andre typer tiltak som er riktig og viktig. Da er det aktivitet som skal stimuleres.

Sanner gir nervøse vintersportssteder og andre følgende garanti:

– Det de kan vite, er at er vi i en krevende smittevernsituasjon, kommer vi til å videreføre kompenserende tiltak.

I 2021 er 40 milliarder kroner satt av til midlertidige koronatiltak, på toppen av et budsjett som er skrudd inn mot å skape aktivitet i økonomien.