Kommunal Rapports kartlegging per 1. mars viser at kun 95 av de 356 kommunedirektørene i Norge er kvinner. Det utgjør en andel på 27 prosent. Det er nå 17 år siden kommunesektorens organisasjon KS satte målsettingen om at halvparten av stillingene skulle bekles av kvinner innen 2015. KS-leder Gunn Marit Helgesen sier at de ikke har gitt opp å nå målsettingen.

– Vi har selvfølgelig ikke det. Men det er ikke KS som ansetter kommunedirektører og fylkeskommunedirektører. Vi kan bare bevisstgjøre og oppmuntre til å tenke på kvinnelige kandidater. Temaet har ikke vært diskutert i KS de siste årene. Det er en sovende ambisjon, sier Helgesen til Kommunal Rapport.

I 1992 var andelen kvinnelige kommunale toppledere 5,7 prosent, mens den steg til over 10 prosent i 2000. Det siste tiåret har andelen ligget over 20 prosent.

– Det er klart at det har skjedd noe. Men det går sakte, sier daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk kommunedirektørforum.

Blant de elleve fylkeskommunedirektørene er det kun én kvinne, Tine Sundtoft i Agder.