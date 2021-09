Rekordmange høysommerdager flere steder i september

Så langt denne måneden har det blitt målt fem dager med over 25 varmegrader på Notodden flyplass og Flesberg, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Allerede 9. september hadde elleve værstasjoner på Østlandet og Sørlandet registrert stasjonsrekord, og Drammen satt nasjonal månedsrekord med 28,6 grader.

Som følge av klimaendringene er høsten generelt blitt varmere, sa Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NTB da rekorden ble satt i forrige uke.

– Det er en trend at temperaturene går opp, så vi vil nok kunne se rekorder om ikke så mange år også, sa meteorologen, som mener det er lite trolig at den nye rekorden blir stående like lenge som den forrige.