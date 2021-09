Sp åpner for sonderingssamtaler med SV og Ap

Mandag holdt Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum et velkomstmøte med Senterpartiets nye stortingsgruppe, som nå har vokst til 28 representanter – opp fra 19 etter forrige valg og bare 10 etter valget for åtte år siden.

– Vi har konkludert med at vi ønsker en sonderingsrunde for å kartlegge om det er grunnlag for regjeringsforhandlinger med SV og Ap, sier Vedum.

Sp har tidligere stått hardt på at de ønsket en regjering med kun Ap og Sp. Men selv om Vedum i lang tid har stått fast på at han ønsker en Ap/Sp-regjering, har han heller aldri lukket døren fullstendig for en regjering der også SV er med.

Vedum sier at han har snakket med begge partilederne etter stortingsgruppas beslutning.

– Jeg var nettopp på kontoret til Jonas Gahr Støre og informerte ham om den beslutningen som vi har tatt, og jeg ringte også Audun Lysbakken for noen minutter siden, sier Vedum.

Han ønsker ikke å spesifisere hva som er de største smertepunktene mellom Sp og SV.

– Når vi nå tar initiativ til en sondering, så har vi brukt tiden siden valget til samtaler med Ap-lederen der vi har diskutert de ulike sakene, og på bakgrunn av de samtalene så mener jeg det er grunnlag for en slik sondering, sier Vedum.