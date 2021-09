Vedum nekter å svare om SV: – Har vært tydelige på hva vi mener er best

Vedum beskriver torsdagens møte i sentralstyret som godt. Han sier de i hovedsak diskuterte valgresultatet, som han mener viser at Sps vekst er grunnlaget for at det blir regjeringsskifte.

– Ap og SV går samlet sett tilbake. Senterpartiet har økt fra ti representanter i 2013 til 28 representanter i 2021, understreket han.

I spørsmålsrunden ville alle journalistene ha en avklaring om hvorvidt partiet er villig til å inkludere SV i regjeringsforhandlingene med Ap.

Sp-lederen unnlot fullstendig å nevne SV i svarene sine.

– Vi har vært tydelige på at det beste er å skifte ut dagens regjering og stake ut en ny politisk kurs, og at dette bør skje i en regjering mellom Ap og Sp.

På spørsmål om han hadde fått tillatelse fra sentralstyret til å sondere med SV, svarte han:

– Jeg har fått de fullmaktene jeg trenger for å få gjennomslag for vår politikk. Vi hadde samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre i går, og vi vil ha en løpende dialog med Jonas også i fremover, sier Vedum.

Han sier partiet foreløpig kun har dialog med Støre og ikke med Lysbakken.

– Vi får ta ting i tur og orden. Vi har hele tiden sagt at vi ønsker et skifte. Så er det selvfølgelig saker i Stortinget der det er naturlig at SV vil støtte ting fra Sp og Ap. Men vi har vært tydelige på hva vi mener er best. De beste løsningene kommer gjennom samtalene mellom Ap og Sp, sier Vedum.