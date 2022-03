Det russiske forsvarsdepartementet opplyser å ha innført midlertidig våpenhvile og å ha åpnet humanitære korridorer fra to byer i Ukraina.

Ifølge kunngjøringen, som er gjengitt av de russiske nyhetsbyråene Tass og Interfax , trådte våpenhvilen i kraft klokka 8 norsk tid.

Etter avtale med ukrainske myndigheter vil det bli opprettet korridorer silk at sivilbefolkningen kan forlate byene Mariupol og Volnovakha under våpenhvilen.

– Humanitære korridorer og exit-ruter er koordinert med den ukrainske siden, heter det.

Myndighetene i Mariupol opplyser i sosiale medier at det fra klokka 10 lørdag «vil være mulig å forlate byen med privat transport».

Utsendinger fra Russland og Ukraina møttes fredag i Hviterussland og opplyste etter møtet at det var «oppnådd en forståelse om å opprette humanitære korridorer», noe også hjelpeorganisasjoner har krevd.

Strategisk viktig

Den strategisk viktige havnebyen Mariupol ved Azovhavet sørøst i Ukraina, som har rundt 450.000 innbyggere, er nå omringet av russiske styrker og russisk-støttede separatister, ifølge ordfører Vadym Boitsjenko.

Byen ligger nær frontlinjen for krigen i Donbas og det har vært kontinuerlige angrep fra russisk artilleri de siste dagene. Forsyninger slipper ikke lenger inn og Boitsjenko ba lørdag om at det ble opprettet en humanitær korridor.

– Foreløpig ser vi etter løsninger på de humanitære problemene, og alle mulige måter å få Mariupol ut av blokaden, skrev han i en melding på Telegram.

Volnovakha har rundt 25.000 innbyggere og ligger i Donetsk-regionen i Øst-Ukraina. Byen har vært gjenstand for harde kamper siden Russland invaderte Ukraina 24. februar og står ifølge myndighetene på randen av humanitære krise.

Masseflukt

1, 2 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden Russland invaderte 24. februar, men det kan bare være begynnelsen, frykter FN og eksperter.

Opptil 10 millioner ukrainere kan komme til å flykte fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen, tror den tyske migrasjonseksperten Gerald Knaus.

– President Vladimir Putins krigføring i Tsjetsjenia drev en firedel av tsjetsjenerne på flukt, sier Knaus til RND.

– En firedel av Ukrainas befolkning tilsvarer 10 millioner, legger han til.

Knaus bygger sin analyse på måten Russland kriger på, som ifølge ham har endret seg lite siden krigen i Tsjetsjenia.

– I løpet av en uke er det like mange som har nådd EU som under hele krigen i Bosnia. Hurtigheten viser at vi står overfor den raskeste og største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig, sier han.