Forsvaret er blitt bedt om å bistå i evakueringen i Kabul

– Sånn som jeg ser det nå, ser det ut som det kan gå ganske greit å evakuere ambassaden fordi situasjonen er som den er i Kabul. Det er snakk om å komme seg til flyplassen, laste om bord og trekke ut, sier Kristoffersen til kanalen.

Forsvarets talsperson Frank Sølvsberg opplyser til NTB at anmodningen om bistand har kommet fra Utenriksdepartementet til Forsvarsdepartementet. Det arbeides nå med å koordinere og planlegge operasjonen i Forsvaret.

– Anmodningen blir vurdert av Forsvaret, sier Sølvsberg.

Fredag besluttet Norge å stenge ambassaden i Kabul midlertidig og evakuere ansatte. Det samme har flere Nato-land nå gått i gang med.

Det skjer mens Taliban er på fremmarsj og nærmer seg den afghanske hovedstaden. Lørdag opplyser en lokal politiker at Taliban er bare 11 kilometer unna Kabul.

Spesialsoldater

Flere land sender spesialstyrker til Kabul for å bistå i evakueringene de neste dagene. USA alene sender rundt 3.000 spesialsoldater.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ville fredag ikke gå detaljert inn på hvordan den norske evakueringen skal foregå.

– Det haster å gjøre dette i den forstand at vi ser at situasjonen forverrer seg raskt, og selv om ikke Kabul er under angrep, er det klart at det er en situasjon der Taliban rykker nærmere. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi ikke klarer å evakuere våre ansatte, sa utenriksministeren.

Evakuerer ikke sivile

Fra før har Utenriksdepartementet oppfordret alle norske sivilborgere til å forlate Afghanistan. Norge har imidlertid ikke evakuert sivile, noe for eksempel Tyskland har gjort med et eget fly chartret til dette.

Det ligger ikke an til at Norge vil evakuere sivile, norske statsborgere fra Afghanistan. Når ambassaden stenges, vil norske myndigheter ikke ha mulighet til å yte konsulær bistand til nordmenn i landet.

– Det er en krevende situasjon for dem som ikke har forlatt landet, men det har vært tydelige oppfordringer fra norske myndigheter over lang tid om enten ikke å reise dit eller forlate landet, sier Ine Eriksen Søreide.