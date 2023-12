Minst 210 palestinere ble drept i nye israelske angrep mot Gaza mellom onsdag og torsdag, ifølge myndighetene.

Torsdag kveld ble også byen Rafah helt sør på Gazastripen, hvor titusenvis av palestinere har flyktet, rammet av et israelsk luftangrep. Ifølge Al Jazeera ble en boligblokk full av internt fordrevne fullstendig ødelagt i angrepet, og minst 20 mennesker er drept.

Mistet tolv familiemedlemmer

Israel angrep natt til torsdag også mål i byen Beit Lahia helt nord på Gazastripen, i et område der israelske styrker tidligere har hevdet å ha full kontroll.

Tolv medlemmer av familien til TV-journalisten Bassel Kheir al-Din ble drept i angrepet, blant dem tre barn på to, sju og åtte år. Tre nabohus ble også lagt i grus, og minst ni mennesker er savnet i ruinene, forteller Kheir al-Din.

En av de minste flyktningleirene, Maghazi-leiren som ligger midt på Gazastripen, ble også utsatt for nye harde angrep natt til torsdag.

Minst 106 mennesker ble drept i et angrep mot den tett befolkede leiren julaften, og torsdag lette fortsatt mange etter savnede familiemedlemmer i ruinene. En talsperson for den israelske hæren IDF erkjente torsdag at angrepene trolig «forårsaket utilsiktede skader» på sivile, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Skrik fra ruinene

Flyktningleirene Bureij og Nuseirat ble også utsatt for massive artilleriangrep torsdag morgen, og en rekke bygninger ble rasert.

Sykehuset i Deir al-Balah mottok 25 drepte i morgentimene, blant dem fem barn og sju kvinner.

Noen timer senere rullet israelske stridsvogner inn Bureij og tok oppstilling nær en moské i leiren.

– Dette var nok en natt med drap og massakrer, sier en av innbyggerne i Nuseirat-leiren, Saeed Moustafa.

Fortsatt kan en høre skrikene fra mennesker som ligger under ruiner av en bygning som ble bombet onsdag, forteller han.

– Vi makter ikke å få dem ut. Vi hører skrikene deres, men vi har ikke utstyr, forteller Moustafa.

– Ingen steder å dra

Den israelske hæren har de siste dagene gitt sivile ordre om å forlate de sentrale delene av Gazastripen mens stridsvognene rykker fram. Titusenvis av mennesker flyktet torsdag sørover fra Nuseirat, Bureij og Maghazi til den allerede overfylte byen Deir al-Balah langs middelhavskysten.

– Over 150.000 mennesker – små barn, kvinner som bærer på babyer, personer med funksjonshemninger og eldre – har ingen steder å dra, sier FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger UNRWA.

I Bureij sier Rami Abu Mosab at han ikke vil forlate hjemmet sitt, for ingen steder er trygge i Gaza.

– Det er død her, og det er død der. Å dø i ditt hjem er bedre, sier palestineren.

Uforminsket styrke

De israelske angrepene fortsetter også med uforminsket styrke mot byen Khan Younis sør på Gazastripen. Israelske bakkestyrker har rykket inn i byen, som samtidig utsettes for massive luftangrep.

Både Hamas-bevegelsens leder på Gazastripen, Yahya Sinwar, og lederen for bevegelsens militære gren, Qassam-brigadene, Mohammed Deif, kommer fra Khan Younis. Men hvor de nå oppholder seg, vet ingen.

Blant ofrene det siste døgnet var også to palestinske journalister. 105 journalister og fotografer er hittil drept i de israelske angrepene i Gaza, ifølge mediekontoret til Hamas-myndighetene i enklaven.

Israels forsvarssjef Herzl «Herzi» Halevi understreker at krigen langt fra er over.

– Krigen vil fortsette i mange måneder, slo han fast tidligere i uka.

Enorme lidelser

Minst 21.320 palestinere, nærmere 1 prosent av Gazas befolkning, er drept i løpet av de 83 dagene krigen har vart, noe som i gjennomsnitt tilsvarer rundt 255 hver eneste dag.

8.200 barn er drept, i gjennomsnitt nærmere 100 hver dag.

Minst 7000 andre er savnet, og mange av dem ligger trolig begravd under ruinene av bombede hus. Over 55.000 palestinere, et overveldende flertall av dem sivile, er såret.

Økende hungersnød

85 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere er drevet på flukt, hver fjerde opplever nå ifølge FN katastrofal hungersnød, og de materielle ødeleggelsene i den beleirede enklaven er massive.

Andelen som opplever hungersnød, kan om kort tid stige til 40 prosent, advarer UNRWA.

– Hver eneste dag er en kamp for å overleve, for å finne mat og vann, sier Thomas White, som leder UNRWAs virksomhet i Gaza.

– Gaza opplever katastrofal sult. Vi behøver mer nødhjelp. Vårt eneste gjenværende håp er en humanitær våpenhvile, sier White.

Israelske tap

Israel avviser verdenssamfunnets krav om våpenhvile og hevder at det bare vil tjene Hamas, som statsminister Benjamin Netanyahu sier skal knuses.

1139 mennesker ble drept i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, blant dem 334 israelske soldater og 57 politifolk.

Ytterligere 169 israelske soldater er drept på Gazastripen, og rundt 3000 er ifølge den israelske forsvarsledelsen såret under kampene mot Hamas.