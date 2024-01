– Blir det så glatt som det er meldt, bør alle som ikke absolutt trenger det, holde seg unna veiene slik at transport som er nødvendig for å ivareta liv og helse, kommer seg fram og at hjelpemannskap kan bruke all kapasitet på å bistå dem som må være på veien, sier Solberg til VG.

Foreløpig vet han ikke om skoler kan bli stengt.

– Byrådet har bedt om vurderinger fra kollektivselskapene og andre sektorer, blant annet skolesektoren og vurderer situasjonen fortløpende i dag.

Det er væromslag på gang i Oslo. Søndag er det plussgrader slik at mye snø smelter, men det kan bli glatt når det fryser til igjen.

Også i Østfold har politiet advart om kritisk glatte veier og bedt folk om å la bilen stå. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om glatte veier på Østlandet og i deler av Agder. Det er i tillegg sendt ut farevarsel om flom i samme områder.

– Det er ventet mildvær og regn på snø- og islagt vei. Dette ventes å gi svært store utfordringer for fremkommelighet. Vurder om du må reise, lyder oppfordringen fra meteorologene.