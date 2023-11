Nedleggelsen av Trademax i Norge ble kjent i september, skriver HandelsWatch.

Jonas Hessler, direktør i Home Furnishing Nordic som er eierdivisjonen i Trademax, sa da til nettstedet at butikkene stenger etter Black Week-kampanjen i november.

– Sverige ønsker å fokusere mer på nettbutikk og legger ned derfor alle butikker i Norge. Ingen er konkurs, for det går kjempebra for Trademax, sier Amilie Sjøstedt til Telemarksavisa.

Hun er butikksjef for Trademax i Skien og sier at fem av deres ansatte mister jobben.

Kjeden har til sammen sju butikker i Norge, blant annet i Bergen og Kristiansand. Også i Finland legger kjeden ned en butikk, og i Sverige skal ni av 20 butikker legges ned til fordel for netthandel.

Dagbladets Børsen melder at det er Trademax eierselskap BHG Group som har bestemt seg for å restrukturere for å forbedre lønnsomheten. Når prosessen er ferdig, sitter Trademax igjen med 30 fysiske butikker.