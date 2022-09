Ifølge NRK, som var først med nyheten, skal planen først legges fram på Senterpartiets gruppemøte i Stortinget klokka 8.30 fredag, før regjeringen tar sikte på å presentere tiltakene på en pressekonferanse halvannen time senere.

VG skriver at regjeringen har åpnet for et kompromiss om en begrenset strømstøtteordning.

Regjeringen har jobbet tett opp mot LO, NHO og Virke for å få på plass en strømstøtteordning til bedrifter som er rammet av de høye prisene nå.

Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte.

Regjeringen har fått kritikk for at det har tatt tid å få på plass en løsning. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke ba tidligere i uka regjeringen få fortgang i prosessen.

Etter det NTB kjenner til, er en ordning med søkbar direktestøtte til bedrifter som sliter særlig tungt med strømprisene, blitt diskutert denne uka.

Det er imidlertid kriteriene for å kunne søke støtte som skal ha vært stridens kjerne i arbeidet med å få ordningen på plass.

I tillegg skal det være enighet om at deler av eventuelle lån skal kunne konverteres til tilskudd dersom bedriftene oppfyller kriterier for energisparing.