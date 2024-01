Til tross for at snøværet skal gi seg utover onsdagskvelden velger Kristiansand kommune å stenge alle skolene også torsdag.

– Begrunnelsen er at været vi har nå, vil fortsette fram til torsdagen, det betyr at vi må prioritere de mest kritiske stedene. Vi får ikke til en forsvarlig måking av alle skoleveier, sier Kristin Eidet Robstad, som er oppvekstdirektør i Kristiansand kommune.

Hun er ikke redd for at de tar en forhastet beslutning.

– Vi er klar over at det skal slutte å snø, men det skal blåse en del, så det er fortsatt stort behov for brøyting.

Eidet Robstad regner med at de skal klare å åpne skolene igjen på fredag. Samtidig forteller hun at det vil bli gitt tilbud til foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er fortsatt ikke avklart om de videregående skolene holdes stengt også på torsdag.