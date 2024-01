Sørgedag i Iran

Det er sørgedag i Iran etter bombeeksplosjonene som tok livet av nesten 100 mennesker og såret over 200. Irans president Ebrahim Raisi skulle etter planen reise til Tyrkia for å snakke med presidenten om situasjonen i Gaza og Syria, men reisen er avlyst.

Uværet i sør fortsetter

Flere skoler og veier kan bli stengt på grunn av snø og snøfokk på Sørlandet. 13 videregående skoler, mange grunnskoler og barnehager er stengt i dag. Beredskapsledelsen i kommunene følger situasjonen nøye. På Østlandet bygger sprengkulden seg opp.

Gravferd for Ole Paus

Satirikeren, visesangeren og låtskriveren døde 12. desember 76 år gammel. Seremonien i Kulturkirken Jakob klokka 12 er åpen, og det er plass til 450 personer. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) representerer regjeringen.

Nye råd om klima-beregninger

Teknisk beregningsutvalg for klima leverer flere rapporter til klima- og miljøministeren. Utvalget ble nedsatt i 2018, og oppgaven var å skaffe ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet. De skal blant annet foreslå metoder for å beregne klimaeffekt av statsbudsjettet.

Jaktstart i Tour de Ski

Tour de Ski fortsetter i Davos i Sveits med 20 kilometer jaktstart i klassisk for kvinner klokka 10.45 og for menn klokka 13.

I kvinneklassen leder amerikanske Jessie Diggins med et drøyt halvminutt ned til svenske Linn Svahn, mens det er norsk tetkamp i herreklassen, der Harald Østberg Amundsen leder med 17 sekunder ned til Erik Valnes.