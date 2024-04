Kort tid etter klokken 8 om morgenen var bygningens spir totalt omgitt av røyk og kraftige flammer. Omtrent klokken 8.30 var spiret kollapset, viser bilder fra stedet.

Slokningsarbeidet er krevende, melder brann- og redningstjenesten Hovedstadens Beredskap i København.

– Det er et gammelt bygg med mye trekonstruksjoner, og et kobbertak som holder på varmen, så det er en veldig, veldig omfattende innsats som vil vare mesteparten av dagen, sier Jakob Vedsted Andersen i Hovedstadens Beredskap til flere danske medier.

TV-bilder viser også at det historiske maleriet «Fra Københavns Børs» av P.S. Krøyer ble båret ut av den brennende bygningen.

Maleriet er et av Skagen-malerens mest kjente verker og er to og en halv meter høyt og fire meter bredt. Det ble malt i 1895 og er et gruppeportrett av en rekke børsfolk som står i Børssalen inne i bygningen som brenner.

Restaurering

Det pågikk restaurering av huset, og det er montert stillas langs veggene. Restaureringen skulle rette opp en uhensiktsmessig renovering fra 1800-tallet og føre bygningens fasade tilbake til det opprinnelige uttrykket, heter det på A.P. Møller Fondens hjemmeside.

Det er foreløpig ikke klart hva som har forårsaket brannen.

Den karakteristiske, lange murbygningen var i tidligere tider en varebørs og sto ferdig med det høye spiret i 1625. Det brukes i dag til kontorbygg. Huset er et av Københavns eldste.

Spiret, kalt «Dragespiret», er det Børsen er mest kjent for. Det er utformet som fire dragehaler som snor seg om hverandre. Spiret har tre kroner på toppen som symboliserte storriket Danmark, Norge og Sverige.

– Omfattende skader

– Fryktelige bilder fra Børsen her på morgenen. 400 år med dansk kulturarv i flammer, skriver Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt på X/Twitter.

Ifølge ham bistår forbipasserende med å bære kulturskatter ut av Børsen, blant dem flere malerier.

– Det er meget omfattende skader på Børsen. En del av bygningen er uberørt, men det er en stor del som er rammet, forteller innsatsleder i politiet til DR.

Avsperret

Flere bygninger rundt blir evakuert, melder politiet, og alt av reservemannskap i brannvesenet er kalt inn.

Københavnspolitiet melder at de er «omfattende» til stede i indre København. Byens redningstjeneste, Hovedstadens Beredskab, skriver i en melding på X/Twitter at de foretok en «massiv» utrykning til Slotsholmsgade etter melding om røyk fra et tak.

Et område omkring Børsen er tirsdag morgen sperret av, og det er også satt opp sperringer ved Knippelsbro og Christiansborg Slotsplads.

– Vi venter at området vil være avsperret i lengre tid. Vi oppfordrer trafikanter til å finne andre ruter, skriver politiet i en melding på X.