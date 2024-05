Brannsjefene i regionen som ligger under 110-sentralen Øst hadde torsdag et møte om situasjonen, skriver Øst 110 på X. Regionen dekker 29 kommuner på Romerike, i Follo og Østfold med cirka 733.000 innbyggere.

110-sentralen skriver at det er svært stor skogbrannfare og at det skal svært lite før det begynner å brenne i skog og mark.

– Skogbranner kan være langvarige hendelser som er svært kostbare for samfunnet og miljøet, og kan også være livstruende for mennesker, skriver 110.

Vurderer ekstraordinære tiltak

110-sentralen skriver videre at man fortløpende vurderer ekstraordinære tiltak.

– Vi er helt avhengig av hjelp fra dere alle i denne perioden, så vi oppfordrer sterkt å unngå all unødvendig bruk av åpen ild i skog og utmark. Om du ser tegn til brann ønsker vi at du ringer 1-1-0.

Meteorologisk institutt har fortsatt oransje varsel om stor skogbrannfare for Ytre strøk av Rogaland, Vestland fylke, Møre og Romsdal, Trøndelag og sør på Helgelandskysten.

Det er gult farevarsel for deler av Østlandet og Sørlandet samt indre deler av Finnmark.

Sju skogbrannhelikoptre i beredskap

Meteorologisk institutt opererer med to farenivåer (gul og oransje) for skogbrann, men tre nivåer for andre typer farevarsel.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har de siste dagene hatt sju skogbrannhelikoptre i beredskap på seks baser over hele landet. Seks av helikoptrene er ekstra beredskap i tillegg til den ene maskinen som er i fast beredskap på Torp fra 15. april til 15. august.

Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske og har stort potensial for spredning, skriver DSB.