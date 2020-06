Trump kaller voldelige demonstrasjoner for «terrorisme» og truer med hæren

President Donald Trump sier han mobiliserer alle tilgjengelige sivile og militære føderale ressurser for å slå ned de voldelige demonstrasjonene.

Presidenten kaller de voldelige opptøyene i USA for terrorhandlinger og krever at guvernørene må ta tilbake kontroll over gatene ved å sette inn nasjonalgarden.

Hvis ikke, vil han mobilisere det amerikanske forsvaret til å gjøre jobben, sa Trump på en pressekonferanse fra Det hvite hus.

– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet for dem. Jeg handler også raskt og besluttsomt for å beskytte vår hovedstad Washington D.C. Det som skjedde i byen forrige natt var en skam, sa han.

Han la til at portforbudet, som gjelder fra klokken 19, kommer til å bli strengt overholdt. Bilder fra hovedstaden viser grupper av demonstranter i gatene etter at portforbudet trådte i kraft og politi som forsøker å spre dem.

Bruker lov fra 1807

Trump tar i bruk en 213 år gammel lov, som gir ham rett til å mobilisere amerikanske soldater for å slå ned på de landsdekkende demonstrasjonene, skriver CNN.

Den militære politistyrken kan komme fra Fort Bragg i North Carolina eller Fort Belvoir i Virginia og kan ankomme Washington på få timer.

Presidenten viste til at «tusenvis av tungt bevæpnede soldater, militært personell og politibetjenter» blir sendt til hovedstaden for å stoppe «opprør, vandalisme, plyndring, overgrep og den hensynsløse ødeleggelsen av eiendom».

– De som truer uskyldige mennesker og eiendom vil bli pågrepet, tiltalt og idømt lovens strengeste straffer. Jeg vil at dem som organiserer denne terroren skal se at de kommer til å bli idømt strenge straffer og måtte sone lange dommer i fengsel, sa presidenten.

President Donald Trump besøkte mandag St. John's Church på andre siden av Lafayette Park fra Det hvite hus. For at han kunne gjøre det, måtte politiet og nasjonalgarden rydde unna flere hundre demonstranter.

Kritikk på Twitter

Talen mandag kommer etter dager med demonstrasjoner mot politivold og rasisme som har eskalert til voldelige opptøyer og sammenstøt med politiet.

Samtidig som presidenten talte fra Det hvite hus, ryddet politiet gatene utenfor for demonstranter ved bruk av tåregass.

– Vi kan ikke tillate at fredelige demonstrasjoner drukner i voldelige opptøyer, sa Trump.

Han har blitt kritisert for å ikke offentlig å kommentere krisen de siste dagene. Trump har brukt Twitter til å kalle demonstranter for anarkister og angripe guvernører som etter hans syn ikke har slått hardt nok ned på demonstrasjonene.

Besøkte kirke

Minutter før Trump talte, ryddet politiet og nasjonalgarden unna hundrevis av fredelige demonstranter fra Lafayette Park, som ligger på andre siden av gaten fra Det hvite hus.

Demonstrantene ble spredt for at Trump etter talen kunne gå gjennom parken til St. John’s Episcopal Church, kjent som «presidentenes kirke». Kirken ble brannskadd i en av demonstrasjonene de siste dagene. Men en bibel i hånden, lot presidenten seg fotografere foran kirken.

Opptrinnet gikk ikke upåaktet hen, og New Yors borgermester Andrew Cuomo påpekte at Trumpe «brukte militær makt for å presse bort fredfulle demonstranter slik at han kunne få en fotomulighet ved kirken».

– Det er i bunn og grunn bare reality-TV for denne presidenten, tvitret Cuomo.

Også Joe Biden, som trolig blir Demokratenes kandidat i høstens presidentvalg, langet ut mot Trump for å bruke det amerikanske militæret mot det amerikanske folket.