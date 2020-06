Finværet sørger for fortsatt skogbrannfare i Sør-Norge

Faren for skogbrannfare ligger på gult nivå for store deler av Vestlandet og Sør-Norge i dagene framover.

Det skal lite til for å starte en større skogbrann når det har vært tørt over lengre tid. Mandag og dagene framover er det skogbrannfare på gult nivå i Sør-Norge. Bildet er fra en skogbrann i Søgne i Agder i mai. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Etter mange dager med høye temperaturer og lite nedbør i store deler av Sør-Norge er skogbrannfaren fortsatt på gult nivå, melder Meteorologisk institutt.

Skogbrannfaren gjelder hele Vestland fylke samt både Møre og Romsdal og Rogaland. Østafjells gjelder det fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken.

Enkelte steder i disse områdene vil det være stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Bruk av åpen ild bør man være ekstra forsiktig med ettersom vegetasjon lett kan antennes og store områder bli berørt.

Flere steder kan det også være lokale forskrifter som forbyr dette. Det generelle båtforbudet trådte i kraft 15. april og gjelder til 15. september over hele landet Unntak gjelder for godkjente bålplasser og steder der det er åpenbart at det ikke kan medføre brann.