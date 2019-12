Dykker døde etter grottedrama i Thailand

Underoffiser Beirut Pakbara har ifølge moren vært inn og ut av sykehuset helt siden aksjonen, men tilstanden hans ble verre og han døde fredag som følge av infeksjonen.

Det opplyser den thailandske marinen på Facebook, samtidig som de uttrykker kondolanse til familien hans.

Pakbara ble gravlagt samme dag som han døde.

Hele verden fulgte med på den spektakulære redningsaksjonen i 2018 for å få reddet ut de tolv guttene i fotballaget Wild Boars og treneren deres. I to og en halv uke satt de innesperret i et kammer flere kilometer inne i grotten før alle sammen ble reddet ut i live.

En annen thailandsk dykker, Sam Gunan, omkom under redningsaksjonen da han gikk tom for oksygen.