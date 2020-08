Nok et smittetilfelle etter reise med cruiseskip i Norge, passasjerene må bli på lugarene

Luksuscruiset SeaDream 1 har nå bedt alle sine gjester om å bli på lugaren. Det skjer etter at en passasjer på forrige cruise med skipet har testet positivt for koronaviruset etter hjemreise til Danmark.

SeaDream 1 seilte fra Oslo til Tromsø fra 21. juli til 2. august. En dansk passasjer som var med på dette cruiset, er nå bekreftet koronasmittet. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Skipet er nå ved Reine i Lofoten. Etter gårsdagens nye cruiseregler får ingen fra skipet gå i land.

På dette skipet får heller ikke passasjerene forlate lugarene på grunn av den positive testen i Danmark. Skipet setter nå kurs mot Bodø.

FHI: Kjent med smittetilfellet

I et brev til passasjerene, som Aftenposten har fått tilgang til, står det at «gjesten har vært om bord på SeaDream 1 og reiste til Danmark fra Tromsø 2. august».

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter til Aftenposten at de kjenner til smittetilfellet.

– Vi er kjent med dette smittetilfellet og bistår rederiet med håndteringen, sier medievakt Erik Bull-Valen ved FHI.

«Vi er ikke kjent med at noen andre gjester eller mannskap er smittet eller har noen symptomer på smitte, men vi tar selvsagt omgående alle forholdsregler», heter det i brevet til passasjerene.

Rederiet opplyser i skrivet at de har vært i kontakt med FHI og Helsedirektoratet i forbindelse med utbruddet.

Aftenposten har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra SeaDream Yacht Club.

Passasjer om bord: Vet ikke om vi må i karantene ennå

Aftenposten har snakket med en av passasjerene om bord på det nåværende cruiset, som kastet loss fra Tromsø for to dager siden:

Utsikt fra skipet mot Reine i Lofoten. Foto: Privat

– Først vil jeg berømme mannskapet og kapteinen, som har gjort en fantastisk jobb, sier passasjeren, som ønsker å være anonym.

– Etter at vi var i land i Henningsvær i går tidlig, fikk vi beskjed om at vi ikke skal gå i land mer. Deretter ankret vi opp i Nusfjord, før vi kom hit til Reine.

De er nå to stykker på lugaren. Mat leveres på døren.

– Vi vet ikke om vi må i karantene ennå. Mannskapet om bord har vært i karantene i flere måneder i Ålesund, hvor skipet har ligget i opplag, sier passasjeren.

På en pressekonferanse fredag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringen strammer inn reglene for cruiseskip, slik at passasjerer på skip med mer enn 100 personer om bord ikke lenger får gå i land.

SeaDream 1 sett fra Reine. Foto: Privat

Eksklusive turer

SeaDream Yacht Club er et cruiseselskap som har tilbydd luksusturer langs norskekysten i år. Selskapet har spesialisert seg på eksklusive turer med rundt 100 passasjerer. De to skipene opererer henholdsvis Oslo-Bergen og Oslo-Tromsø.

Norske Atle Brynestad er eier av selskapet.

SeaDream 1 seilte fra Oslo til Tromsø fra 21. juli til 2. august. 2. august startet skipet på returreisen til Oslo, som nå altså er stoppet.