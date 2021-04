«Ingen tegn» til smittespredning under testkonsert i Barcelona

Konsertdeltakerne ble PCR-testet to uker etter konserten, og «det er ingenting som tyder på at det ble spredt smitte under konserten», sier Josep Maria Llibre, som er spesialist på smittsomme sykdommer ved sykehuset Germans Trias i Pujiol i Barcelona.

Deltakerne ble hurtigtestet før konserten og var nødt til å ha på seg munnbind, men ellers var det ingen krav eller oppfordringer om sosial distansering under konserten.

I de to ukene etter konserten, ble det kun registrert smitte hos seks av de nesten 5.000 deltakerne. Fire av disse skal trolig ha blitt smittet andre steder, skriver den katalanske kringkasteren CCMA.

Blant konsertdeltakerne var det i snitt 130,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i perioden, mindre enn halvparten av snittet i Barcelona i perioden for tilsvarende aldersgruppe. Det tallet var 295,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, heter det videre.