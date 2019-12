Fare for nye ras fra fjellparti – E18 i Larvik åpnes tidligst mot slutten av neste uke

Enorme kampesteiner sperrer hele det sørgående løpet til den to år gamle høyhastighetsveien gjennom Vestfold. I tillegg traff noen mindre steiner ett av feltene i nordgående retning.

– Den foreløpige konklusjonen til geologene som har undersøkt fjellet, er at det er usikre masser der som må tas ned. Vi vurderer nå om det lar seg gjøre mekanisk eller om vi må sprenge, sa seksjonssjef Trond Haugstad for drift og vedlikehold i Statens vegvesen under en presseorientering lørdag formiddag.

Lørdag kveld sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen til TV 2 at veien tidligst kan åpne mot slutten av neste uke. Vegvesenet vil jobbe døgnkontinuerlige skift på stedet de neste dagene.

Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

– Vi må sprenge ned den store blokka som henger litt løs. Før vi kan sprenge den, må vi sikre det øvrige fjellet slik at vi ikke får ytterligere ras, sier Kaurin.

Han legger til at veien ikke kan åpne før om noen dager.

– Vi tør ikke å love noen åpning før mot slutten av den uken vi nå går inn i.

200 meter

Vegvesenet regner med å kunne åpne nordgående løp for trafikk i begge retninger relativt raskt. Men grunnet usikkerhet rundt fjellmassene på stedet, blir sørgående løp holdt stengt inntil videre.

– Vår hovedprioritet nå er å gjøre det så sikkert som mulig på stedet. Det er for tidlig å si noe om når vi kan åpne. Det gjør vi først når vi er helt sikre på at det ikke vil gå flere ras, sa Kaurin til NTB tidligere lørdag.

Han sier de nå vil gå over rasstedet og hele fjellpartiet før de åpner veien igjen. Partiet det er snakk om, er et par hundre meter langt.

Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

Åpnet for to år siden

– Det er for tidlig å spekulere på hva som er årsaken til dette. Nå har vi fokus på to ting – sikre rasområdet og få ned det som måtte være løst og sørge for at trafikken går så godt som mulig på omkjøringsveiene, sier Kaurin.

Veistrekningen der raset gikk, ble åpnet for trafikk for to år siden. Det er omkjøring via Larvik, men det er også mulig å ta av ved Holmestrand og kjøre videre indre vei til Skien og Porsgrunn.

Ingen ble truffet da deler av fjellsiden tett inntil kjørebanen på E18 ved Bommestad i Larvik raste ut sent fredag kveld.