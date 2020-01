Hyttevert dømt for ulovlig villreinjakt på Hardangervidda

Mannen i 50-årene, som var vert på hytta på Hardangervidda, hadde ikke gyldig jaktkort, men felte likevel dyra i august 2018, melder NRK.

Noen dager senere ble han tatt på fersken da politiet og Statens naturoppsyn fant 250 kilo kjøtt på DNT-hytta. I tillegg til fengselsstraffen, ble han dømt til 25.000 kroner i bot og tap av jaktretten i fire år.

Jan Erik Reiten, som er eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn, sier det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dommen får for mannens videre virke som hyttevert. Han opplyser at DNT ikke har vært borti tilsvarende saker tidligere, og at de trenger tid til å vurdere hva de skal gjøre.

Det parterte kjøttet ble fryst ned og var ifølge tiltalen gjort klart til uttransportering.

Mannen sier til NRK at han er uenig i dommen.

– Jeg synes straffen samlet sett er for streng. Likevel ønsker jeg å bli ferdig med saken og vil derfor ikke anke, opplyser han.

Politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt la ned påstand om 60 dagers fengsel. Han sier at påtalemyndigheten vurderer å anke dommen fordi de mener straffen er for lav.