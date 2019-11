Det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag kveld.

– Nå har politiet fått en foreløpig obduksjonsrapport, og det vil ta noe tid før den endelige rapporten er klar, sier påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle.

Polititeori: Sønnen skal ha varslet om overgrep

Guttens 44 år gamle far er siktet for drapet, i tillegg til overgrep og frihetsberøvelse. Torsdag ble han varetektsfengslet i åtte nye uker.

Faren har tidligere erkjent drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen. Ifølge VG skal den 44 år gamle trebarnsfaren dagen før voldshendelsen i familiens hjem 9. oktober, ha blitt konfrontert med grove anklager om overgrep mot 15-åringen.

Ifølge avisens opplysninger skal gutten ha åpnet seg for en venn om overgrep fra sin egen far. Vennen skal etter hvert ha overtalt gutten til å betro seg til sin mor. Ifølge politiet skal hun ha blitt gjort kjent med anklagene dagen før voldshendelsen.

Også faren skal ha blitt konfrontert med overgrepsanklagene samme kveld.

Ifølge VG er politiets teori at faren deretter la planer om å drepe sønnen, og om morgenen 9. oktober gikk han til angrep på sønnen med to gjenstander, mens moren var sperret inne på et rom.

Døde mandag

Trebarnsfaren har vært varetektsfengslet siden 10. oktober. Fengslingsmøtet torsdag ble holdt som kontorforretning. Siktede samtykket til fortsatt varetekt i avhør tidligere denne uka. Han skal ikke lenger være underlagt brev- og besøkskontroll, ifølge fengslingskjennelsen.

Mannens forsvarer, Håvard Fremstad, skriver i en SMS til NTB torsdag at han ikke har noen kommentarer utover det som fremgår av fengslingskjennelsen.

Sønnen (15) ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober. Mandag denne uka døde gutten av skadene.

Dermed ble siktelsen mot mannen skjerpet fra drapsforsøk til drap.