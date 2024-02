Etterforskningen begynte etter en NRK Brennpunkt-dokumentar i 2021, skriver Økokrim i en pressemelding.

Mannen ble opprinnelig pågrepet få dager etter at dokumentaren var publisert. Siden har man etterforsket saken sammen med svensk politi.

Tiltalen bygger på at mannen i perioden fra november 2012 til desember 2020 har mottatt cirka 14 millioner kroner fra den svenske hovedmannen og at tiltalte forsto at disse pengene kom fra investeringsbedragerier i Sverige. Parallelt har han mottatt penger fra fem personer i Norge, som ønsket å investere i eller betale kostnader til investeringsprosjektet Fairmont.

– Saken har alle kjennetegn for investeringsbedragerier, som urealistiske avkastningsløfter på kort tid, manglende dokumentasjon eller informasjon, uventet problem ved utbetaling og komplekse eller uforståelige investeringsstrategier, sier statsadvokat Anne Glede Allum.

Den svenske hovedmannen er avgått med døden siden programmet ble publisert. Siktelsen mot en mann fra Sørlandet er henlagt på grunn av bevisets stilling.