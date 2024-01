I den østukrainske byen Slavjansk er Mykola Soloviov lenket til sengen etter et slag. Hans eneste utsikt er gjennom et vindu til en verden han ikke kan fatte.

Soloviov har mistet hørselen. Han kan ikke gå, og kan knapt snakke der han ligger i leiligheten i Slavjansk bare 25 kilometer fra frontlinjen i Donetsk.

Ligger og ser på vinduet

Bølger av russiske rakettangrep har skylt over sivile ukrainere i den snart to år gamle krigen. I Øst-Ukraina bor mange soldater blant sivilbefolkningen. Det gjør befolkningen enda mer utsatt.

Mykola Soloviovs kone Liudymla (78) vil ikke at mannen skal dø i anonymitet. Hun vil at verden skal vite at han ikke bare er nok en sivilist fanget midt i krigen.

Det meste av dagen ligger Mykola uttrykksløs i sofaen. Hans livlige øyne er låst på vinduet.

– Han maler de samme motivene igjen og igjen. Det handler ikke så mye om hva du maler, men mer hvordan du maler det, har han ofte sagt, sier Liudymla til nyhetsbyrået AP.

Rakettangrep

Mykola var ansatt som maler på en fabrikk. Her nøt han utsikten og produserte sine verk. Liudymla holder opp ett maleri med nettopp denne utsikten. Myke penselstrøk og farger bringer fram renheten i nysnøen på maleriet.

Nylig ble vinduet i den sparsommelige leiligheten i Slavjansk knust. Gjennom hullet i vinduet syntes mannskaper som ryddet opp etter rakettnedslaget. Et keramikkverksted bare få meter unna Soloviovs leilighet ble tidligere på dagen truffet av en russisk rakett.

Liudymla hastet til sin ektemann og dekket ham med tepper som vern mot den iskalde luften fra det knuste vinduet. Senere på dagen kom håndverkere og spikret treplater foran de knuste vinduene i leilighetene i nabolaget.

– Vi går på nåler

– Det er ingen glede i livet mitt nå. Vi går på nåler. Jeg har skiftet tepper og laget mat til ham, men det er kaldt i huset nå, sier Liudymla til AP.

AP spurte Liudymla om eksplosjonen, men hun endret samtaletema til mannens malerier. Hun blar gjennom et album med fotografier av bildene han har malt. Bildene er ukjente i Slavjansk og i resten av verden. Et gammelt avisutklipp omtaler en utstilling med 60 malerier som «sjarmerende» og «smart komponert».

Soloviov dro ofte til bredden av Kazenny Torets elven for å fange de skiftende årstidene.

– Han malte denne elven hele tiden, om sommeren og vinteren, sier Liudymla.

Forlater ikke far, uansett bomber

Slavjansk ble i 2014 brennpunkt for krigen mot invasjonen i Donetsk fra Russland, og var en av de første byene som ble beleiret. Liudymlas søster ble alvorlig skadd av en granatsplint under de harde kampene. Hun døde senere av skadene.

Da russerne gjennomførte sin fullskalainvasjon i 2022, var Mykola for syk til å flytte på seg. Til tross for at forholdene forverrer seg, har sønnen Vitallii (49) og resten av familien blitt værende i Slavjansk.

– Jeg vil aldri forlate min far, uansett hvor mange bomber som kommer, sier Vitallii.

Soloviov har ikke sagt et eneste ord under intervjuet. Hans skjelvende hender holder fast i teppet, mens øynene er fastlåste på vinduet.