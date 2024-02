– Slik det ser ut nå, vil vi ha 27 gjester som blir værfaste fram til i morgen, sa arrangement- og markedsansvarlig Hennie Engedal Lindøe på Haukeliseter, til NRK søndag.

Nå ser det ut som de kan komme seg hjem i løpet av mandagen. Ved femtiden på morgenen ble det åpnet for kolonnekjøring over Haukelifjell, men Statens vegvesen opplyser at det på grunn av dårlig vær vil kunne bli lang ventetid.

Tidligere på natten ble E16 Filefjell åpnet for normal trafikk.

Fortsatt er fjellovergangene riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 Strynefjellet og riksvei 52 Hemsedal stengt inntil mandag.

Av andre strekninger som er stengt, er riksvei 13 Vikafjellet og fylkesvei 53 Tyin-Årdal, sammen med en lang rekke andre veistrekninger.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snøfokk i fjellene i deler av Sør-Norge. Varselet gjelder fram til mandag morgen.

Selv om det er fjellovergangene i Sør-Norge det står verst til på, får også Midt-Norge og Nord-Norge merke været. Sterk vind og snø gir utfordringer i deler av Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen, melder Meteorologisk institutt.

– Beregn god tid og kjør etter forholdene, oppfordrer Meteorologene på X.