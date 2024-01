– De laveste temperaturene ser vi trolig i dag og natt til tirsdag. Det kan bli så kaldt som minus 30 på Finnmarksvidda, og minus 25 grader i Innlandet og på deler av Østlandet, sier vakthavende meteorolog Eirin Ristesund i Meteorologisk institutt til NTB.

Hun venter såkalt jojo-temperatur resten av uken, altså at temperaturen vil veksle mellom å stige og synke. Temperaturen er imidlertid ventet å ligge jevnt på minussiden, men ikke like kaldt som under forrige kuldebølge.

– Det vil ikke bli like kaldt resten av uken som det vil være i natt, men det blir nok minusgrader over hele landet, sier hun.

Onsdag kan bli unntaket.

Ristesund forteller at det de neste dagene vil danne seg et snikende lavtrykk øst for Storbritannia. Dette vil så trekke ytterligere østover og er ventet å komme over Agder, Vestfold og andre deler av Østlandet onsdag.

– Det vil nok ligne litt på værforholdene man så like etter nyttår. Vestfold og Agder vil få det verst, og det vil sannsynligvis komme mye snø og snøfokk på Østlandet, sier hun.

Ifølge meteorologen er det for tidlig å si hvor store deler av Sør- og Østlandet som vil bli påvirket av lavtrykket, men hun sier at prognosene heller mot at Agderkysten og deler av Vestfold vil rammes hardest.