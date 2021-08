Dette skjedde natt til fredag

Ambulanse påkjørt av vogntog på Dovre

To ambulansemedarbeidere er kjørt til legevakt for kontroll etter at ambulansen deres ble påkjørt bakfra av et vogntog på E6 i Dovre kommune. Innlandet politidistrikt meldte om ulykken klokka 2.14 i natt.

– Det var ikke pasient i ambulansen da ulykken fant sted, opplyser operasjonssentralen. Vogntogsjåføren anmeldes for uaktsom kjøring, og førerkortet hans er beslaglagt.

560 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 560 koronasmittede i Norge. Det er 156 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste siden 21. mai. Den gangen ble det registrert 714 nye smittede på ett døgn.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 378 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 270, så trenden er stigende.

Haukenes brøt 50 kilometer kappgang

Det så lenge ut til at Håvard Haukenes skulle kjempe om edelt metall under 50 kilometer kappgang i OL i natt, men han brøt løpet med rundt 15 kilometer igjen. Polske Dawid Tomala vant øvelsen.

Til tross for at løpet foregikk i Sapporo nord i Japan, i håp om at temperaturene ikke skulle være så høye som i Tokyo, var det 28 grader som ventet deltakerne.

76-årsmarkering for atombomben

Den japanske byen Hiroshima holdt en nedtonet seremoni med ett minutts stillhet klokken 8.15 lokal tid i dag morges for å markere øyeblikket da USA slapp den første atombombe i krig over byen for 76 år siden. Anslagsvis 140.000 mennesker ble drept.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) avviste en offisiell henvendelse fra Hiroshimas myndigheter om å holde ett minutts stillhet under OL.

Seks omkom i flyulykke

Alle de seks om bord mistet livet da et sjøfly styrtet nær Ketchikan i Alaska, opplyste amerikansk kystvakt i natt norsk tid.

Sjøflyet var et sightseeingfly med en pilot og fem passasjerer om bord. Passasjerene var gjester på Holland America Lines cruiseskip Nieuw Amsterdam, som hadde anløp i Ketchikan i går.

Uvaksinerte fikk sparken

CNN har sparket tre ansatte som kom på jobb uten å være vaksinert mot koronavirus.

Det fremkommer i et internt notat fra CNN-sjef Jeff Zucker. I notatet viser han til at koronavaksinasjon er obligatorisk for ansatte som vil være på kontoret eller på oppdrag der de kan komme i kontakt med andre ansatte.