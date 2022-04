Fristen for å komme til enighet gikk ut klokken 21 tirsdag kveld, men partene ble enige om å fortsette forhandlingene på overtid.

Klokken 2.24 natt til onsdag opplyste Mediebedriftenes Landsforening (MBL) at partene er kommet til enighet.

– Vi har jobbet hardt for å balansere behovet for arbeidstakernes kjøpekraft med bedriftenes behov for konkurransekraft i en tid med økonomisk usikkerhet og er glad for å ha kommet fram til en forhandlingsløsning, sier forhandlingsleder Pernille Børset i MBL i en pressemelding.

Oppgjøret er på linje med rammen fra frontfaget og innebærer at det gis et generelt tillegg på 11 800 kroner som legges på minstelønnssatsene.

– Dette har vært et komplisert oppgjør å lande. Vi er glade for å løfte de aller dårligst betalte journalistene. For en håndfull vil oppgjøret bety over 50.000 kroner i lønnsøkning., sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

I tillegg til det generelle tillegget avrundes alle lønnstrinn i stigen opp til nærmeste hele 500 kroner. I snitt utgjør dette 276 kroner.

– Vi har tatt hensyn til MBLs sterke ønske om at det fortsatt skal være penger til lokale forhandlinger. Våre medlemmer skal ha forventninger til disse. Bransjen går så det griner, og det er penger å hente lokalt, sier Tryggestad.

Partene ble også enige om en total omlegging av ulempesystemet.

– Det en historisk enighet med MBL om at vi skal starte overgangen fra et system som utløser tillegg for hver vakt, til et timebasert ulempesystem for de sentrale satsene, sier Tryggestad.