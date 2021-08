Solberg: – En mindretallsregjering gir mer handlingsrom

– Det er ingen tvil om at en mindretallsregjering vil skape et større handlingsrom for partiene på Stortinget enn det en flertallsregjering vil gjøre, sier Solberg til NTB.

Høyre var første parti ut på den tradisjonelle partitimen i Arendal mandag. Og akkurat da Erna Solberg trådte ut på scenen, vek regnskyene til side og sola tittet fram.

Styrker seg

– Hele denne valgkampen har blitt bedre og bedre for meg, kvitret statsministeren foran de fullsatte benkeradene.

Humøret blir ikke dårligere av TV 2s siste meningsmåling, der Høyre styrker seg og får en oppslutning på 21,2 prosent, opp 3 prosentpoeng.

Samtidig skal det svært mye til for at de borgerlige igjen vil få flertall. I stedet ligger det an til et regjeringsskifte.

Ifølge nettstedet Poll of polls har Høyre netto tapt rundt 50.000 velgere til andre partier, mens 153.000 som stemte på partiet i forrige valg, sitter på gjerdet.

Ørkenvandring

Solberg vil imidlertid ikke si noe om hvilket av alternativene på rødgrønn side hun foretrekker – en ren Ap-regjering, en Ap/Sp-regjering eller en Ap/Sp/SV-regjering.

– Jeg foretrekker en borgerlig regjering. Punktum finale.

Hun minnes med gru den politiske ørkenvandringen den borgerlige siden opplevde da de rødgrønne styrte fra 2005 til 2013.

– Da betød Stortinget relativt sett lite. En mindretallsregjering vil gi større handlingsrom, slår hun fast.

Ingen rundingsbøye

– Men det er klart at enhver rødgrønn regjering vil måtte bevege seg til venstre for å få støtte til budsjettet og slike saker. Da kan de ikke regne med oss som noen rundingsbøye på andre saker.

Meningsmålingene har i lengre tid gitt Venstre og KrF en oppslutning under sperregrensa, mens MDG og Rødt havner over.

– Hvordan tror du det vil endre dynamikken på Stortinget?

– Vet du hva, nå driver jeg valgkamp for at ikke det skal skje, sier Solberg.