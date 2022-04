Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) gikk lørdag av etter at han hadde bekreftet og beklaget et seksuelt forhold til en ung kvinne på 2000-tallet. Den saken ble ikke Støre eller Senterpartiet varslet om i fjor høst.

Støre sier at Enoksen fikk klar beskjed om at han måtte gå av etter at saken ble kjent lørdag. Det mente også Enoksen selv at han burde gjøre, sier Støre.

– Det er en nødvendig avgjørelse etter det som er fremkommet i denne saken. Jeg har gjort det klart overfor Enoksen at det som har kommet fram, ikke er forenlig med det å ha tillit som statsråd, sier Støre på en pressekonferanse lørdag formiddag.

– Må fortelle sannheten

Statsministeren fikk flere spørsmål om hvorvidt granskningen av mulige statsråder i fjor var god nok. Fra før har også Arbeiderpartiets Hadia Tajik måttet gå av som følge av avsløringer i mediene om en pendlerboligsak.

– Det er inngående samtaler med aktuelle statsråder før de blir utnevnt. Det blir stilt spørsmål om forhold som kan påvirke om du er egnet som statsråd. Til bunn for de samtalene må det være en forutsetning at folk forteller sannheten og deler forhold som det er viktig for oss å vite, sier Støre.

Statsministeren gjorde det klart at han mener Enoksen burde ha varslet Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om denne saken. På spørsmål om Enoksen da ikke ville ha fått jobben som forsvarsminister, bekreftet Støre det.

– Ja, jeg mener det, sier Støre.

Støre mener at Enoksen holdt tilbake informasjon. På spørsmål om hvem som har ansvaret for at det ikke ble kjent, sier imidlertid statsministeren at det ansvaret først og fremst ligger hos Enoksen selv.

Vil gå gjennom rutiner

Støre varsler likevel at granskingsprosessen nå må gjennomgås.

– Det grunnleggende ansvaret har personen selv. Vi må gå gjennom de rutinene, men vi stiller grundige spørsmål. Min erfaring er at de spørsmålene som er stilt, er veldig grundige, men vi må gå gjennom de rutinene, sier Støre.

Statsministeren gjentok flere ganger at uansett hvor grundige spørsmålene er, vil man være avhengig av at personen som blir gransket, gir ærlige og utfyllende svar.

– Jeg opplever at spørsmålene vi stiller, er veldig tydelige, men de må bygge på at de som blir spurt, gir utfyllende, oppriktige og ærlige svar. Det har ikke skjedd i denne saken, slår Støre fast.

Statsministeren sier at han så raskt som mulig vil finne en ny forsvarsminister. Det er ikke klart om det blir en settestatsråd først eller ikke.

Må bygge tillit

Støre sier at det at forsvarsministeren går av, ikke påvirker Norges håndtering av krigen i Ukraina.

– Regjeringen håndterer situasjonen stødig, så skal vi sørge for at det kommer en ny forsvarsminister så fort som mulig, sier Støre.

– Hvordan vil regjeringen gjenoppbygge tillit i befolkningen etter nok en avsløring om en av statsrådene?

– Regjeringen må legge til grunn at den gjør sitt arbeid i tråd med utfordringene og oppgavene vi har å løse. Men jeg ser klart at dette er negative saker, og vi må sørge for at alle statsråder kan fronte politikkens innhold på en måte som innbyr til troverdighet og tillit, sier Støre til NTB.

Beklaget

Enoksen bekreftet og beklaget lørdag i VG at han hadde et seksuelt forhold til en svært ung kvinne på 2000-tallet. Hun var 18 og Enoksen 50 da de møttes i 2005.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, skrev Enoksen i en epost til NTB.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier det er helt riktig og nødvendig av Enoksen å gå av.

– Et menneske er mer enn sine enkelthandlinger, men det som er kommet fram, er ikke forenlig med den tilliten som trengs for å kunne fortsette i rollen som statsråd. Mine tanker går til de som har og har hatt det vanskelig som følge av hans handlinger, sier Vedum.