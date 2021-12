Danmark har det siste døgnet registrert over 11.000 smittetilfeller – ny rekord. Nå foreslår regjeringen en rekke nye koronarestriksjoner.

– Omikronvarianten utgjør nå hvert femte smittetilfelle, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Hun og regjeringen foreslår fredag flere nye restriksjoner for å begrense smittespredningen i landet. Det er opp til den danske nasjonalforsamlingen Folketinget å godkjenne og vedta tiltakene.

Blant annet foreslår regjeringen å stenge landets kinoer, museer, teatre og andre deler av kulturlivet. Også avstandskrav i butikker bør bli innført, sier Frederiksen.

– Det er ikke snakk om en nedstenging av samfunnet slik som vi gjorde i mars 2020. Vårt mål er å holde så mange deler av samfunnet åpent som mulig, fastslår hun.

Den danske regjeringen satser også sterkt på vaksinering for å beskytte befolkningen, og at vaksinedekningen gjør at Danmark unngår en full nedstenging.

– Vi har likevel et behov for å dempe aktiviteten i samfunnet. Vi skal alle begrense antallet sosiale kontakter, sier Frederiksen.

Det siste døgnet har 11.194 dansker testet positivt for koronaviruset.

Planen er at de danske skolene skal åpne igjen 5. januar, som vanlig. Skolene ble stengt tidligere før jul for å hindre smittespredning.