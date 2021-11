Flere grupper er blitt eskortert til Dover i Storbritannia. Gode værforhold har gjort overfarten mindre risikabel.

En regjeringskilde sier til BBC at Frankrike har mistet kontrollen over situasjonen, mens det britiske innenriksdepartementet sier at britene ikke ønsker å se kriminelle gjenger tjene penger på at folk mister livet i kanalen.

En talsperson for departementet sier at torsdagens milepæl er «uakseptabel». Den forrige toppnoteringen var fra 3. november, da 853 mennesker tok seg over.

Mer enn 23.000 mennesker har krysset kanalen i båt til nå i år, en stor oppgang fra 8.404 i 2020. I årene før pandemien var tallene enda lavere, fordi de fleste reiste med fly, ferge eller tog.