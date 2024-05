Etter planen blir det rettsmøte i Sør-Rogaland tingrett denne dagen, der domspremissene skal leses opp, ifølge rikskringkasteren.

Saken har gått i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes siden mandag 15. april og nærmer seg slutten. Onsdag morgen starter prosedyrene i saken.

Jan Helge Andersen kan dømmes til maksimalt to års fengsel for drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen, ettersom han ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sofie Sørstrønen og medvirkning til voldtekt av Sløgedal Paulsen i Agder lagmannsrett i 2002.