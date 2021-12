Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at det ikke kommer noe strømhjelp til folk før etter nyttår. Løsningen må komme neste uke, krever SV.

– Alle de løsningene som er skissert av de ulike partiene, er vel noe som først vil komme til utbetaling over nyttår. Men det er også tiden da folk får strømregningene, og vi er nødt til å være på plass med en løsning da, sa Støre under finansdebatten i Stortinget torsdag, i uttalelser som er gjengitt av E24.

Rett før debatten inngikk SV en avtale med regjeringspartiene Ap og Sp som krever raske tiltak fra regjeringen for å hjelpe husholdningene med strømregningen. Avtalen gjorde at ingen av de andre forslagene som lå på bordet om strømstøtte, kunne få flertall.

– Neste uke

SVs Lars Haltbrekken mener saken slett ikke kan vente til etter nyttår.

– SV krever at regjeringen reagerer raskere enn dette. Stortinget må ha en sak og gjøre vedtak allerede i neste uke. Regjeringen må snu alle steiner for å få ut penger til dem som sliter mest før jul, sier Haltbrekken til Adresseavisen.

Haltbrekken ser for seg at regjeringen først hjelper grupper som mottar bostøtte eller sosialhjelp, studenter, pensjonister og uføre. Men han har også foreslått at alle som tjener mindre enn 500.000-600.000 kroner, skal få støtte.

– Snur hver stein

– Uavhengig av om utbetalingen kommer etter nyttår eller ikke, skal folk så raskt som mulig vite hva slags løsning regjeringen kommer med, sier statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB.

Departementet har ansvaret for å følge opp strømmarkedet, men det er flere departementer involvert i arbeidet med saken.

Vik sier regjeringen «snur hver stein» for å finne den rette løsningen.

– Vi jobber for å få en løsning på plass så raskt som mulig som kan hjelpe folk i en krevende situasjon, sier han.