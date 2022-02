Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa søndag at Norge vil sende militært beskyttelsesmateriell til Ukraina. Støre fremhevet at det ikke gjør Norge til part i krigen. Ukraina har bedt om våpen.

Flere europeiske land har besluttet å sende våpen. Det kan også Norge komme til å gjøre snart, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet i Politisk kvarter på NRK.

– Det er så definitivt til vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld, og vi skal ha nye møter i dag. Vi har avtalt å handle raskt, men ikke forhaste oss, sier Petersson.

Han sier mandag morgen at vurderingen skal bli tatt i løpet av de nærmeste timene og dagene. Petersson påpeker at det er et linjeskifte i norsk politikk hvis Norge sender våpen til et land i krig.