Politiet melder at et «tungt element» har falt over en arbeider.

– Ulykken fremstår alvorlig. Nødetatene er på vei til stedet, meldte Sørvest politidistrikt på Twitter i 12.15-tiden.

Kort tid senere opplyste de at arbeideren omkom:

– Arbeideren er erklært død på stedet av lege. Politiet er i gang med politiarbeid på stedet. Arbeidstilsynet og kriminalteknikere er varslet. Politiet og arbeidsgiver jobber med pårørendevarsling, skriver politiet.