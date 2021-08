Trump håner USAs fotballkvinner etter OL-bronse

– Om vårt landslag i «soccer», som ledes av en gruppe venstreradikale galninger, ikke var så «woke», ville de ha vunnet gull i stedet for bronse. «Woke» betyr at man taper, alt som er «woke» blir dårlig, og det gjelder definitivt fotballkvinnene, sier han.

– De burde bytte ut «wokesterne» med patrioter og begynne å vinne igjen.

Trump trakk særlig fram Rapinoe, som var den store spilleren da USA vant VM-gull i 2019 og som da benyttet plattformen blant annet til kritikk av Trump og til aktivisme for likestilling og sosial rettferdighet, blant annet for LHBT+-bevegelsen.

– Kvinnen med lilla hår spilte elendig. Hun bruker for mye tid til å tenke på venstreradikal politikk i stedet for å gjøre jobben sin, tordner Trump.

Rapinoe, som etter VM-triumfen for to år siden sa at hun aldri ville besøke Det hvite hus (noe amerikanske idrettshelter tradisjonelt inviteres til etter store triumfer) så lenge Trump var president, scoret to ganger da Australia ble slått 4-3 i bronsekampen i OL.