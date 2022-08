Politiet opplyser at to personer er skadd. Ifølge Sydsvenskan er det en mann og en kvinne, og en av dem er alvorlig skadd. To ambulanser ble observert kjørende fra stedet.

Avisen skriver at den pågrepne er en gutt i tenårene, født i 2007, og politiet sier hendelsen er knyttet til et kriminelt miljø.

Like etter klokken 17 fikk politiet den første meldingen om at flere skudd var løsnet inne på kjøpesenteret. De rykket ut med store ressurser, og politifolk med dragne våpen tok seg inn i senteret. Der hadde flere mennesker forskanset seg bak stengte butikkdører.

Klokken 18.36 opplyser politiet at den umiddelbare faren for publikum ser ut til å være over. De ber folk ikke komme til kjøpesenteret, og sier de skal ta seg av dem som var på stedet.