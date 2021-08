Paret giftet seg 25. august 2001 og feirer i år 20 års ekteskap. I den forbindelse stiller de i radioprogrammet Sommer i P2 lørdag. Der forteller de ifølge NRK med egne ord om kjærlighet, samliv, utenforskap og sykdom.

– Jeg vet at de vanskelige årene mellom tenåring og voksen kan være en veldig sårbar livsfase for mange. Sånn var det for meg, sier kronprinsesse Mette-Marit.

– Dette er et program til dem som trenger å bli holdt, sier hun.