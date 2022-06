Skattesmellen stammer fra ni måneder med skattefri pendlerbolig i 2017 og 2018. I denne perioden var Mehl folkeregistrert på pikerommet og hadde ikke utgifter hjemme, skriver VG.

De ni månedene hun hadde skattefri pendlerbolig fra Stortinget, verdsettes til 161.000 kroner, og så skal det igjen skattes av den summen. Med vanlig inntektsskatt blir det rundt 50.000 kroner.

Mehl ba allerede i fjor om få etterbetale mer skatt, men først nå har justisministeren fått en pekepinn fra Skatteetaten på hva hun faktisk skal betale.

– Jeg ønsker å være åpen og har ingenting å skjul. Det er er viktig for meg, med den rollen jeg har, at folk har tillit til at jeg er åpen, sier Mehl til avisen.

Skatteetaten har siden i fjor holdt på med en omfattende kontroll av praksisen med pendlerboliger ved både Stortinget og Statsministerens kontor fra 2017 til 2021.

Resultatet er skattesmell for rundt 40 politikere og krav om arbeidsgiveravgift fra de to administrasjonene.

Flere titalls tidligere og nåværende politikere har fått et tilsvarende brev som Mehl nå har fått, men ingen av dem som VG har vært i kontakt med, har ønsket å si noe om hvor store skattekrav de ligger an til å få.

En statsråd tjener rundt 1,4 millioner kroner i året.