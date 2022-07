Folk styrtet til etter at Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble skutt i Nara fredag.

– Shinzo Abe er i en svært kritisk tilstand, sier Japans statsminister Fumio Kishida i en tale fredag morgen, norsk tid.

– Denne handlingen er absolutt utilgivelig. Jeg ber for at Abe vil overleve dette, legger han til.

Skytingen skjedde mens Abe drev valgkamp for det liberale regjeringspartiet LDP.

– Tidligere statsminister Abe ble skutt rundt 11.30, sier den japanske regjeringens talsperson Hirokazu Matsuno.

Tidligere soldat

– En mann som antas å være skytteren, er i varetekt, sier Matsuno videre.

Mannen som er pågrepet er 41 år gammel, og skal ha brukt et hjemmelaget skytevåpen.

Ifølge den japanske kringkasteren NHK er den mistenkte tidligere soldat i den japanske marinen. Han skal ha blitt dimittert i 2005.

Skutt bakfra

– Abe holdt tale og en mann kom bakfra, forteller en ung kvinne som var på stedet til NHK.

– Det første skuddet hørtes ut som en leke. Han falt ikke sammen, men så kom et høyt smell. Det andre skuddet var mer synlig, du kunne se gnisten og røyken. Etter det andre skuddet flokket folk seg rundt ham og begynte med hjertekompresjoner, forteller hun videre.

En kilde i LDP sier til nyhetsbyrået Jiji at Abe blødde fra halsen etter skuddene. TV-bilder viser at Abe holdt seg til brystet da han kollapset, og at skjorta hans var dekket i blod.

En NHK-reporter på stedet oppgir å ha hørt to smell under talen.

Trolig alvorlige skader

En tjenesteperson i brannvesenet forteller nyhetsbyrået AP at Abe ikke pustet, og at hjertet hans ikke slo da han ble fraktet til sykehus.

NHK og nyhetsbyrået Kyodo melder begge at han så ut til å ha fått hjertesvikt og at han heller ikke pustet før han ble hastet til sykehus.

Begrepet hjertesvikt brukes iblant av japanske tjenestepersoner i situasjoner der mennesker ikke lenger er i live, men før de er offisielt erklært døde, skriver AFP.

Japans lengstsittende statsminister

Abe var statsminister i Japan fra 2006 til 2007 og fra 2012 til 2020, da han måtte gå av på grunn av på grunn av sykdom.

Han er landets lengstsittende statsminister.

Angrepet har rystet Japan, et land som er blant verdens tryggeste og har noen av de strengeste våpenlovene.

– Japan har ikke sett noe sånt som dette på over 50 til 60 år. Men to dager før et valg, og en mann som er så profilert – det er virkelig trist og sjokkerende, sier Corey Wallace ved universitetet i Kanagawa.

Han spesialiserer seg på japansk politikk, og forteller at japanske velgere er vant til at politikerne er personlige og tett på folket når de driver valgkamp.

– Dette kan virkelig endre seg nå, sier Wallace.