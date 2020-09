Fakta­sjekk av presi­dent­debatten: – En flom av falske påstander

Amerikanske faktasjekkere har hatt nok å henge fingrene i etter den første presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

President Donald Trump og tidligere visepresident Joe Biden barket sammen til den første av tre planlagte TV-debatter før presidentvalget 3. november. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB-AP-AFP

USAs president Donald Trump «slapp løs en flom av fabrikasjoner og skremselstaktikk i en krigersk debatt med Joe Biden», skriver Associated Press i sin faktasjekk av TV-debatten, som ble arrangert av Fox News.

Ifølge nyhetsbyrået valset Trump inn «like uhindret av fakta som under sine valgkamparrangementer».

Dommen i The New York Times er ikke særlig mildere. «President Trump viste en vilje til å lyve, overdrive og villede», fastslås det der.

Koronadødsfall

Faktasjekkerne i AP har bitt seg merke i Trumps påstand om koronadødsfall. Hvis Biden hadde vært president, sa Trump, ville det ikke ha vært 200.000 dødsfall, men 2 millioner. Trump hevdet samtidig at Biden ikke ønsket å nekte innreise fra Kina.

AP fastslår i sin faktasjekk at Biden aldri har gått ut mot Trumps beslutning om å innføre reiserestriksjoner mot Kina.

Det franske nyhetsbyrået AFP trekker for sin del fram Bidens påstand om at Trump dysset ned faren ved koronaviruset.

«Det er sant», skriver AFP, som viser til hvordan Trump flere ganger har spilt ned risikoen, til tross for at han har visst hvor dødelig viruset er.

Skattetall

I debatten hevdet Trump også at han betalte «millioner av dollar» i skatt i 2016 og 2017. Det riktige, skriver avisa The New York Times, er at Trump betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt begge år.

Avisa har fått tilgang til Trumps selvangivelser, dokumenter som Trump selv har nektet å offentliggjøre. I debatten lovte Trump for øvrig at selvangivelsene vil bli lagt fram.

Frykt for valgfusk

Trump brukte også debatten til å gjenta sin bekymring knyttet til valgfusk i forbindelse med bruk av poststemmer. Ifølge ham vil dette føre til «fusk som du aldri har sett før».

AP mener presidenten overdriver faren og viser til at eksperter gjentatte ganger har sagt at det ikke fins noen tegn på utbredt fusk i forbindelse med poststemmer.

Det samme er blitt understreket av føderale myndigheter, påpeker AFP, som blant annet viser til en twittermelding fra Ellen Weintraub i valgkommisjonen FEC i mai.

«Det fins simpelthen ingen basis for konspirasjonsteorien om fusk med poststemmer», skrev hun.