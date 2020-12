Konkursekspert ser tegn på at konkursbølgen er på vei

Det er fortsatt færre konkurser og tvangsavviklinger enn i fjor, men forskjellen er i ferd med å flate ut. Eksperten venter at konkursbølgen kan komme i 2021.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Opphørssalg. Analyseselskapet Bisnode viser til at mange bedrifter har brukt opp reservene, og tror at vi i 2021 vil si den sanne effekten av koronakrisen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

– Det kan være et tegn på at den ventede konkursbølgen som følge av koronakrisen snart er på vei, sier konkursekspert Per Einar Ruud i Bisnod.

I november gikk 407 bedrifter konkurs, og 42 bedrifter ble tvangsavviklet. Det er samlet en nedgang på 7,6 prosent sammenlignet med november i fjor, mens vi hittil i år har hatt en samlet nedgang på konkurser og tvangsavviklinger på 13,3 prosent sammenlignet med i fjor.

– Selv om det etter alt å dømme blir oppsiktsvekkende få konkurser i 2020 på tross av krisetider, ser vi nå at nedgangen er i ferd med å flate ut.

Han viser til at mange bedrifter har brukt opp reservene og tror at vi i 2021 vil se den sanne effekten av koronakrisen.

Troms og Finnmark er det eneste fylket som har opplevd en økning antall konkurser og tvangsavvikling hittil i år sammenlignet med i fjor.

Endring i antall konkurser og tvangsavvikling hittil i år sammenlignet med i fjor:

Viken, -14,7 prosenter

Oslo, - 2,5 prosenter

Innlandet, -17,4 prosenter

Vestfold og Telemark, -0,9 prosenter

Agder, - 21,4 prosenter

Rogaland, -16,2 prosenter

Vestland, – 28,0 prosenter

Møre og Romsdal, -14,8 prosenter

Trøndelag, - 21,9 prosenter

Nordland, - 14,7 prosenter

Troms og Finnmark - 14,1 prosenter