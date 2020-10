Nakstad: Smitten har nådd de eldre, derfor stiger tallet på innlagte

Torsdag var 44 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge, noe som er det høyeste tallet på fem måneder. Smitten sprer seg nå til de eldre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

previous





fullscreen next Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er flere innlagte koronapasienter fordi smitten har spredd seg til eldre aldersgrupper. Foto: Jil Yngland / NTB 1 av 2

NTB

44 koronasmittede var torsdag innlagt på sykehus. Det er åtte flere enn onsdag.

Ikke siden 22. mai har så mange koronasyke vært innlagt på sykehus i Norge. Da var det 45 innlagte koronapasienter.

Fire av koronapasientene får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratets oversikt. Det er to flere enn onsdag.

Smitten har nådd de eldre

– Vi har siden august sett en stigning i smittetallene i Norge, men til nå har det vært mest smitte blant de unge. Nå ser vi at smitten sprer seg til eldre mennesker, og derfor får vi flere innleggelser, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han sier at unge nesten aldri blir innlagt på sykehus, mens eldre er mer utsatte for alvorlig koronasykdom.

– Dersom smittetallene fortsetter å øke er det en risiko for at også antall innleggelser vil øke fremover.

Karantenereglene brytes

Ifølge Nakstad skyldes de fleste smittetilfellene i Norge nå at karantenereglene ikke følges.

– Vi må jobbe hardere for å nå ut til de gruppene som bidrar til mest smittespredning, sier han.

Det gjelder i hovedsak unge mennesker og arbeidsreisende.

– Det er mulig at vi ser en høstferieeffekt på smittetallene som kommer av at folk har feriert i hjemland utenfor Norge, sier Nakstad.

192 nye koronasmittede siste døgn

Av pasientene som torsdag er på sykehus, er 31 innlagt på sykehus i Helse sør-øst, sju i Helse vest, to i Helse Midt-Norge og fire i Helse nord.

FHI har registrert 279 koronarelaterte dødsfall i Norge siden mars.

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 16.963 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 192 meldte tilfeller siste døgn.

[if !supportLists]– [endif]Det er bekymringsfullt at trenden fortsetter og at kommuner og sykehus merker smitteøkningen på driften sin, sier Nakstad.