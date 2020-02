Tre nordmenn hentet hjem fra Wuhan i Kina

Tre nordmenn er hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina, opplyser Utenriksdepartementet til NRK. Fredag kveld blir de testet for det nye koronaviruset.

De tre nordmennene landet på Gardermoen fredag kveld. Foto: Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De tre blir nå ivaretatt av helsevesenet, skriver NRK.

De tre reiste fra Wuhan i Kina sammen med andre europeiske borgere. I Paris ble de ble møtt av norsk helsevesen, før de landet på Gardermoen fredag kveld.

– De blir testet nå i kveld på bakgrunn av at de har vært i dette utsatte området. Dette er for å forsikre seg om at de ikke har med seg smitte hjem, sier beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB.

Testes på laboratorium

Reisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid, opplyser UD i en epost til NRK.

– De befinner seg på et egnet laboratorium i osloområdet, hvor det vil bli foretatt en koronatest nå i kveld, sier Olsen videre.

Svar på prøvene er forventet lørdag morgen. De tre er ikke satt i karantene.

Flere nordmenn hentet hjem

Minst én nordmann er tidligere evakuert fra området. 31. januar ble en norsk statsborger hentet med et dansk militærfly, ifølge danske myndigheter.

UD har ikke ønsket å opplyse om hvor mange nordmenn som skal hentes til Norge og har heller ikke full oversikt over tallet på nordmenn om befinner seg i Hubei-provinsen.