Oljenæringen nærmer seg millionlønn i snitt

– Det er positivt at veksten i gjennomsnittslønnen er god. Dette bekrefter utviklingen vi ser i samfunnet generelt, med økende aktivitet og gode resultater i mange virksomheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg i en pressemelding.

Tekna representerer 81.000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Lønnsundersøkelsen til Tekna hadde 38.507 respondenter, noe som er en svarprosent på 64 prosent.

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen i 2019 på 2,4 prosent, sammenlignet med 2,3 prosent i 2018. Dette er den sterkeste lønnsveksten siden 2014.

Prosentvis har oljebransjen aldri hatt et større lønnsmessig forsprang på resten av privat sektor, skriver Teknisk Ukeblad. Gjennomsnittslønna ligger nå på 112 prosent av lønna i privat sektor, og i kroner er oljebransjen enda litt nærmere en million kroner i årslønn.

– Det er en bransje som i flere år kvittet seg med mye folk. De må nå få folk tilbake, og da må de bruke lønn som virkemiddel, sier Randeberg til avisen.

I kommunal sektor var lønnsveksten på 3,0 prosent, sammenlignet med 2,6 prosent i 2018. I staten var veksten på 1,9 prosent, sammenlignet med 3,3 prosent i 2018.

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2019 på 544.545 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 547.618 kroner, mens startlønnen i staten lå på 497.084 kroner. Det er nytt at kommunal sektor er lønnsledende for nyutdannede, selv om det ikke dreier seg om store summer, skriver TU.